Minneapolis agenti federali uccidono un uomo in strada Un testimone | Era disarmato

Un episodio di violenza ha coinvolto agenti federali a Minneapolis, dove un uomo disarmato è stato ucciso in strada. L’incidente è avvenuto alle nove del mattino, in una zona innevata, pochi giorni dopo la morte di Renee Good. La vicenda solleva ancora una volta questioni sulla gestione della forza da parte delle forze dell’ordine e sulla sicurezza dei cittadini.

Un’altra morte su una strada innevata di Minneapolis, alle nove del mattino, a meno di venti giorni dall’uccisione di Renee Good. Questa volta la vittima è Alex Pretti, 37 anni, infermiere di terapia intensiva, cittadino americano. A ucciderlo è stato un agente della Border Patrol, impegnato in un’operazione dell’ ICE lontano dai confini, nelle città a guida democratica. Come già accaduto in altri casi, a raccontare la scena sono i video girati dai passanti. Le immagini sono caotiche e violente: sul marciapiede almeno sei agenti mascherati, con divise che ricordano gruppi paramilitari, circondano un uomo a terra che cerca di divincolarsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo in strada. Un testimone: «Era disarmato» Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo in strada, cresce la rabbia in cittàA Minneapolis, un uomo è stato ucciso da agenti federali in strada, scatenando crescenti proteste in città. Minneapolis, agenti federali uccidono uomo disarmato: esplode la protesta. Il NY Times: «In mano aveva il cellulare, non la pistola»A Minneapolis, un uomo disarmato è stato ucciso da agenti federali, scatenando proteste. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo in strada. Bimba di due anni fermata dall'Ice assieme al padre e deportata in Texas; Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo in strada, cresce la rabbia in città; Minneapolis, agenti federali sparano e uccidono un uomo; Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo durante proteste anti-ICE. Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo: esplode la protesta. Trump: «Sono patrioti». Deportata una bimba di due anniUn testimone: «Vittima disarmata, cercava di aiutare una donna». L’ira del governatore del Minnesota: «La Casa Bianca richiami subito questi agenti violenti e non addestrati» ... unionesarda.it Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo in strada. Un testimone: «Era disarmato»Un’altra morte su una strada innevata di Minneapolis, alle nove del mattino, a meno di venti giorni dall’uccisione di Renee Good. Questa volta la vittima è ... thesocialpost.it Alex Pretti è l'uomo di 37 anni ucciso a Minneapolis dagli agenti federali: era infermiere in un reparto di terapia intensiva - facebook.com facebook Mentre oggi l’ #ICE uccide a colpi di pistola un’altra persona a Minneapolis, esce la notizia che agenti della milizia statunitense saranno presenti ed operativi a #Milano durante le #Olimpiadi per gestire la sicurezza degli atleti USA. Al Ministro dell’Interno #Pia x.com

