Minneapolis agenti federali uccidono un uomo in strada cresce la rabbia in città

Un gruppo di agenti federali della Border Patrol, l'agenzia che si occupa di proteggere i confini, ha sparato e ucciso un uomo in strada a Minneapolis nella giornata di sabato 24 gennaio. Il fatto ha acuito le tensioni in città teatro negli ultimi giorni di diversi blitz degli agenti federali e di altre due sparatorie, tra cui quella che ha provocato la morte della manifestante Renee Good vittima dei colpi di pistola di un agente dell'ICE, e della terza sparatoria in pochi giorni. A causa del caos cittadino per le proteste contro gli agenti federali, la National Basketball Association ha deciso di rinviare la gara tra Golden State Warriors e Minnesota Timeberwolves che era prevista al Target Center di Minneapolis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ultima ora. Stati Uniti, agenti Ice uccidono un'altra persona a Minneapolis: Walz chiede il ritiro delle operazioniIl governatore del Minnesota Tim Waltz ha annunciato che gli agenti federali hanno effettuato un'altra orribile sparatoria nella città di Minneapolis. Un video diffuso online mostra una rissa con ag ... it.euronews.com

Sparatoria a Minneapolis, gli agenti ICE uccidono un uomoAGI - Minneapolis nel caos, oggi la nuova ondata di proteste contro le violenze dell'Ice che ha fatto un'altra vittima. Dopo la morte di Renee Good, 37 anni, madre di tre figli, uccisa il 7 gennaio me ... msn.com

L'uomo colpito dagli agenti federali questa mattina e' morto. Lo ha dichiarato il capo della polizia di Minneapolis, Brian O'Hara, al Minnesota Star Tribune - facebook.com facebook

Ancora un uomo ucciso dagli agenti federali a Minneapolis. Si chiamava Alex Jeffrey Pretti e aveva 37 anni. x.com