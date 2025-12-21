Referendum giustizia Camera penale in campo per il ’sì’

La Camera Penale di Rimini continua la propria attività di sensibilizzazione in occasione del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. La mobilitazione di oggi si inserisce in un percorso di confronto e informazione, volto a illustrare le implicazioni della riforma proposta. La partecipazione attiva della comunità legale rappresenta un passo importante nel dibattito pubblico su questa importante questione.

Prosegue anche oggi la mobilitazione della Camera Penale di Rimini, scesa in piazza per sostenere il 'sì' al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. Dopo l'avvio dell'iniziativa, gli avvocati penalisti saranno presenti anche nella giornata di oggi dalle 9.30 alle 13, con un banchetto informativo all'Arco d'Augusto, uno dei luoghi simbolo della città scelto per incontrare i cittadini e favorire un confronto diretto su una riforma che da anni anima il dibattito nel mondo della giustizia. L'iniziativa rientra nella campagna nazionale promossa dall' Unione delle Camere Penali Italiane, che ha dato vita al comitato "Camere Penali per il SÌ".

