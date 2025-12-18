Giustizia referendum | Camera penale di Firenze scende in piazza per il sì

Il prossimo 20 dicembre, la Camera Penale di Firenze si mobilita per sostenere il “sì” al referendum sulla riforma della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Un’occasione importante per sottolineare l’impegno per una giustizia più equa e trasparente, aprendo un dialogo diretto con la comunità e ribadendo il ruolo fondamentale del settore nella tutela dei diritti e della legalità.

© Firenzepost.it - Giustizia, referendum: Camera penale di Firenze scende in piazza per il "sì" Sabato 20 dicembre, la Camera Penale di Firenze scenderà in piazza per sostenere le ragioni del Sì al referendum per la riforma costituzionale della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Lo annuncia il presidente, avvocato Duccio Baglini, spiegando che "l'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'evento nazionale '129 Piazze per il Si', promosso dal Comitato per il Sì costituito dall'Unione Camere Penali Italiane, associazione di avvocati penalisti da sempre impegnata nella battaglia per la separazione delle carriere"

