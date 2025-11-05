Picchia la compagna e la minaccia con un coltello per non farle chiedere aiuto | arrestato

Gli agenti della Questura di Cremona hanno arrestato un uomo in flagranza per maltrattamenti, lesioni aggravate e violazione di domicilio. Stando a quanto ricostruito, avrebbe picchiato e minacciato con un coltello la compagna mentre si trovavano in un appartamento non di loro proprietà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

