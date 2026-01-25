Milano Cortina 2026 la fiamma olimpica illumina le Dolomiti
Il percorso della fiamma olimpica verso Milano-Cortina 2026 si avvicina, con una tappa programmata il 28 gennaio ad Ortisei. Le Dolomiti, patrimonio UNESCO, saranno teatro di questo simbolo di unità e spirito sportivo, attraversando le valli di Gardena e Fassa. Un momento di condivisione e tradizione che sottolinea il legame tra le montagne e l’evento olimpico, coinvolgendo le comunità locali in un percorso di storia e cultura.
Le Dolomiti sono pronte ad accogliere la Fiamma olimpica che il prossimo 28 gennaio farà tappa ad Ortisei per attraversare la Val Gardena e la Val di Fassa.Il percorsoLa Fiamma olimpica arriverà al centro del paese di Ortisei nella mattinata di mercoledì 28 gennaio. Da qui, sarà portato alla.🔗 Leggi su Trentotoday.it
