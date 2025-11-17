Milano Cortina 2026 la fiamma olimpica illumina la Sicilia | cresce l' attesa per le tappe a Palermo Monreale e Cefalù
Dal 15 al 19 dicembre 2025, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 attraverserà la Sicilia toccando in totale di 29 comuni e 8 siti Unesco. Ad annunciarlo è la fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato l’itinerario del viaggio della Fiamma Olimpica. Un percorso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
