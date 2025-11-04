Latina al via i lavori per la nuova pista ciclabile e la Zona 30

Latina, 4 novembre 2025 – Prendono il via gli interventi per la realizzazione del percorso ciclabile L2 piazza Dante – piazza Buozzi e per la perimetrazione del centro storico finalizzata all’istituzione della Zona 30. Si tratta di un tassello fondamentale di un più ampio progetto di mobilità sostenibile che punta a creare una rete integrata per la mobilità dolce e la micromobilità urbana, favorendo spostamenti sicuri, accessibili e rispettosi dell’ambiente. Quando parte il cantiere?. Nei giorni scorsi i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo nell’area interessata dalla prima fase dei lavori, il cui cantiere sarà allestito a partire da giovedì. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche questi approfondimenti

Lavori sulla rete idrica a Latina – 3 novembre 2025 Nell’ambito del progetto Global Water Evolution, cofinanziato con fondi PNRR per un importo totale di 54 milioni di euro, proseguono gli interventi di distrettualizzazione e digitalizzazione della rete idrica. - facebook.com Vai su Facebook

Al via i lavori per la nuova viabilità tra via Pisana e via Fei - Garantirà il collegamento con il nuovo insediamento residenziale già previsto dal Regolamento Urbanistico previgente: previsti anche marciapiedi di collegamento al verde pubblico e attraversamenti ... lanazione.it scrive

Crt, al via i lavori. Nuova strada e sosta - A Terranuova sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova viabilità di accesso alla Clinica di Riabilitazione Toscana e per la costruzione di una nuova area di sosta tra via ... Scrive lanazione.it

Ospedale Militello, via lavori per nuova risonanza magnetica - Sono stati consegnati i lavori per l'installazione della nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla presso alla Radiologia, diretta da Gianfranco Guttuso, dell'ospedale Basso Ragusa di Militello in Val di ... Da ansa.it