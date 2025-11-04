Latina al via i lavori per la nuova pista ciclabile e la Zona 30

Cdn.ilfaroonline.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Latina, 4 novembre 2025 – Prendono il via gli interventi per la realizzazione del percorso ciclabile L2 piazza Dante – piazza Buozzi e per la perimetrazione del centro storico finalizzata all’istituzione della Zona 30. Si tratta di un tassello fondamentale di un più ampio progetto di mobilità sostenibile che punta a creare una rete integrata per la mobilità dolce e la micromobilità urbana, favorendo spostamenti sicuri, accessibili e rispettosi dell’ambiente. Quando parte il cantiere?. Nei giorni scorsi i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo nell’area interessata dalla prima fase dei lavori, il cui cantiere sarà allestito a partire da giovedì. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Al via i lavori per la nuova viabilità tra via Pisana e via Fei - Garantirà il collegamento con il nuovo insediamento residenziale già previsto dal Regolamento Urbanistico previgente: previsti anche marciapiedi di collegamento al verde pubblico e attraversamenti ... lanazione.it scrive

Crt, al via i lavori. Nuova strada e sosta - A Terranuova sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova viabilità di accesso alla Clinica di Riabilitazione Toscana e per la costruzione di una nuova area di sosta tra via ... Scrive lanazione.it

Ospedale Militello, via lavori per nuova risonanza magnetica - Sono stati consegnati i lavori per l'installazione della nuova risonanza magnetica da 1,5 Tesla presso alla Radiologia, diretta da Gianfranco Guttuso, dell'ospedale Basso Ragusa di Militello in Val di ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Latina Via Lavori Nuova