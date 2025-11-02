A Milano al via i lavori per una nuova ciclabile e arriva limite di 30 o 50km h nelle vie coinvolte

Milanotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova ciclabile da realizzare in città. E un cantiere al via. Partono lunedì 3 novembre, gli interventi per la realizzazione del nuovo itinerario ciclabile che collegherà piazza Bruno Buozzi col Naviglio Pavese, nel Municipio 5. Si tratta del primo tratto - lungo poco più di due chilometri -. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

