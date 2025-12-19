Calciomercato Milan | pronto un clamoroso ritorno per la difesa L’idea prende forza Allegri spinge E sul contratto…

Il calciomercato del Milan si infiamma con una voce che sta facendo rumore: il ritorno di Thiago Silva. Il veterano potrebbe diventare il punto di riferimento per rinvigorire la difesa rossonera e portare esperienza e sicurezza. Con Allegri che spinge forte, i rumors si intensificano, avvicinando questa possibilità a una concreta realtà. La recente sconfitta contro il Napoli ha evidenziato l’urgenza di intervenire sul reparto difensivo.

Calciomercato Milan, spunta l’ipotesi Thiago Silva: il veterano potrebbe diventare il pilastro per raddrizzare la difesa rossonera La pesante sconfitta di Riad contro il Napoli ha lasciato un messaggio inequivocabile: al Milan manca leadership, personalità e una vera alternativa affidabile in difesa. Come sottolineato da Pietro Mazzara, la scelta di puntare su Koni De Winter . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

