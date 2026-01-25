Milan Fullkrug Un tifoso | Sei bello La reazione dell’attaccante rossonero

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, ha incontrato alcuni tifosi all’esterno dello store ufficiale del club. Durante l’occasione, un tifoso gli ha rivolto un commento amichevole, dicendogli: “Sei bello”. La reazione dell’attaccante tedesco è stata cordiale e professionale, sottolineando il rapporto rispettoso tra giocatore e pubblico. Questo momento rappresenta un semplice scambio di cortesie tra il calciatore e i sostenitori rossoneri.

