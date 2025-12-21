Il Milan e Niclas Fullkrug non sono mai stati così vicini. L'attaccante tedesco sarà in grado di risolvere i problemi dei rossoneri?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, dilemma Fullkrug: può risolvere i problemi dell’attacco rossonero?

Ibra non si ferma, Fullkrug al Milan: c’è anche l’annuncio - Il Milan non vuole fermarsi a Morata in attacco, Fullkrug primo obiettivo: ora c’è anche l’annuncio proveniente dal Borussia Dortmund Alvaro Morata non basta. calciomercato.it

Milan, apertura totale di Fullkrug. Il Dortmund chiede almeno 15 mln - Il giocatore ha dato la sua piena disponibilità al trasferimento in rossonero, mostrando grande ... gianlucadimarzio.com

Milan, in arrivo Fullkrug ma il 9 del futuro è Camarda - Dopo la chiusura della trattativa per Alvaro Morata, il Milan è vicinissimo a portarsi in casa un altro numero 9. tuttomercatoweb.com

IL DILEMMA MILAN: L'AZZARDO DELLA PRUDENZA In piena lotta Scudetto e Champions, la strategia di mercato è solo prestiti. 3 Emergenze: Servono Attacco (Füllkrug), Difesa e un Esterno destro valido. Il Blocco: Il veto di Gimenez impedisce gli i - facebook.com facebook

LOFTUS-CHEEK VIA PER IL MONDIALE L'inglese culla il sogno Mondiale 2026 e ha bisogno di continuità. Se il minutaggio non arriva, cambierà aria a gennaio. #LoftusCheek #Milan #Calciomercato #Mondiale2026 #Tuchel #Tuttosport x.com