Accomando | Milan-Füllkrug in dirittura d’arrivo C’è già la data dell’esordio in rossonero!
Il trasferimento di Niclas Füllkrug al Milan sembra ormai prossimo, con la data dell’esordio rossonero sempre più vicina. Orazio Accomando, esperto di mercato, svela gli ultimi dettagli sulla trattativa tra il West Ham e il club meneghino, alimentando l’entusiasmo dei tifosi per un possibile arrivo che potrebbe rinvigorire l’attacco milanese durante la sessione invernale.
Il giornalista sportivo Orazio Accomando fornisce, per 'SportMediaset', gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare il centravanti tedesco Niclas Füllkrug dal West Ham al Milan nella finestra invernale di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Verstappen correrà in Ferrari: la data dell’esordio in Germania
Leggi anche: Milan-Napoli, Arsenal, Barça e l'esordio dell'Italia al Mondiale U20: le partite di oggi
Occhio al futuro di Mauro #Icardi. L’argentino è stato proposto a #Milan, #Roma e #Como. @sportmediaset x.com
Un nome che piace per l’esterno potrebbe essere Belghali del Verona. - Orazio Accomando - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.