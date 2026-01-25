Ciapina Ferrario, noto per il suo talento calcistico, ha lasciato il mondo in modo silenzioso. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dai figli Raffaele, Niki e Renzo solo dopo il funerale, senza annunci pubblici. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione su una carriera discreta e rispettata nel calcio italiano.

Gli è riuscito anche l’ultimo dribbling ma con il suo talento calcistico non c’erano dubbi: se ne è andato senza fare sapere nulla a nessuno: la notizia della morte è stata data solo a tumulazione avvenuta da parte dei figli Raffaele, Niki e Renzo. Paolo ‘Ciapina’ Ferrario è scomparso martedì all’ospedale di Santarcangelo, avrebbe compiuto 84 anni il primo marzo, viveva a Cesenatico da decenni e qui riposa nel locale cimitero. Alla famiglia sono arrivate le condoglianze da vari personaggi del calcio, da Fabio Capello a Donadoni. Era infatti legato al tecnico friulano con il quale aveva lavorato da osservatore nella Juve e nella Roma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Ciapina’ Ferrario, l’ultimo dribbling in silenzio

