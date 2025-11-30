Ravezzani su Milan-Lazio | Perché il varista Di Paolo interviene? Chi dice che era rigore …

Continua a fare discutere la decisione dell'arbitro e del VAR durante il finale di Milan-Lazio 1-0. Ecco il parere di Fabio Ravezzani sul varista Di Paolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ravezzani su Milan-Lazio: “Perché il varista Di Paolo interviene? Chi dice che era rigore …”

News recenti che potrebbero piacerti

#Ravezzani: "Un'ingiustizia sarebbe stata dare questo rigore alla Lazio. Follia del VAR" #var #milan #MilanLazio #SempreMilan #SerieA Vai su X

#Ravezzani senza freni Il giornalista critica la scelta dei dirigenti del #Milan di spendere 40 milioni per #Nkunku, apparso imbarazzante nel derby, invece di puntare su un giocatore come #Hojlund Per voi il Diavolo ha sbagliato a puntare sul francese? - facebook.com Vai su Facebook

Ravezzani: "Milan, se Theo Hernandez è ambizioso perché andare all'Al-Hilal?" - Ci sono tre variabili incontrollabili: ADL, Osimhen e il Galatasaray. Segnala tuttomercatoweb.com

Ravezzani: "Thiaw capolavoro Milan, ma non scandalizzatevi per i 35 milioni chiesti per Leoni" - Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani, intervenuto sul suo profilo X, si è espresso così sulla cessione di Malick Thiaw dal Milan al Newcastle: "Comunque Thiaw a 38 milioni più bonus è una ... Da tuttomercatoweb.com

Milan, nuovo affare dalla Lazio: l’intreccio con Thiaw - Tutto dipenderà dalla cessione di Thiaw: la svolta per l’affare Una nuova occasione in casa Lazio per rinforzare la rosa ... Secondo calciomercato.it