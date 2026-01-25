Mika | Mia madre mi ha formato ma ho capito di non essere solo una sua creazione La solitudine è il mio ufficio non la temo
A quarant’anni, Mika riflette sul suo percorso artistico e personale, evidenziando come l’autonomia e la consapevolezza siano diventate strumenti fondamentali per affrontare il mondo. In “Hyper Love”, il cantautore libanese esplora temi di identità, solitudine e bellezza, offrendo una prospettiva autentica e riflessiva sulla capacità di rimanere fedeli a sé stessi in un contesto spesso frenetico.
In Hyper Love sembra attraversare continuamente vulnerabilità, euforia, amore, passando dall’equilibrio all’onestà più radicale. Era questo il centro da cui voleva partire? «Sì, è una sorta di resoconto di chi sono. Di dove sono. Del mio stato d’animo, ma anche della mia reazione al mondo intorno a me: delle cose che mi piacciono, di quelle che mi mancano, delle persone, di un mondo che amo e anche di un mondo che a volte mi fa paura. Metabolizzando tutto questo ho capito che non si può comprendere il mondo intorno a me senza capire chi sono io. Ho quarant’anni, e all’inizio di quest'album apro la porta, apro il cofano: quello che c’è, c’è. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
