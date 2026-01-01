Piantedosi si vanta del calo degli sbarchi di migranti anche se non è vero

Il ministro Piantedosi ha recentemente commentato sui social un calo degli sbarchi di migranti nel 2025, attribuendone i risultati all’azione del governo Meloni. Tuttavia, le evidenze disponibili suggeriscono che questa diminuzione potrebbe non essere così significativa o lineare come affermato. È importante analizzare con attenzione i dati ufficiali e le fonti per avere un quadro preciso della situazione migratoria nel paese.

Il ministro dell'Interno Piantedosi ha fatto ieri sui social un bilancio sulla lotta all'immigrazione irregolare portata avanti dal governo Meloni nel 2025: magnifica i successi dell'esecutivo e del suo ministero, parla di sbarchi calati "in modo netto", e lascia intendere furbescamente che ci sia un trend di diminuzione. Ma i numeri gli danno torto.

