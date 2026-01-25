Migranti Alarmphone | Naufragio nel Mediterraneo almeno 50 morti e un superstite

Un possibile nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato almeno 50 vittime, secondo Alarm Phone. Un sopravvissuto è stato soccorso e sbarcato a Malta. La situazione evidenzia ancora una volta le difficoltà e i rischi affrontati dai migranti che tentano di attraversare questa zona. La cronaca di questi eventi sottolinea l’importanza di un’attenzione costante e di interventi efficaci per prevenire tragedie simili.

(Adnkronos) – Probabile nuovo naufragio nel Mediterraneo centrale. Secondo quanto riferito dall'organizzazione Alarm phone su X "un migrante è stato salvato in acque internazionali ed è stato sbarcato a Malta. Le autorità maltesi hanno confermato il salvataggio del migrante che ha raccontato che almeno 50 persone sono morte lo scorso venerdì in un naufragio nel Mediterraneo centrale. Il sopravvissuto ha raccontato che il gruppo di migranti era partito dalla Tunisia e aveva navigato per 24 ore in acqua". Alarm Phone da giorni segnala di non avere più notizie di persone partite dalla Tunisia su tre imbarcazioni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Naufragio di migranti nel Mediterraneo, oltre 50 morti in mare e un solo superstite gravissimoUn tragico naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato la perdita di almeno 50 vite.

Migranti, naufragio nel Mediterraneo: almeno 50 mortiUn tragico naufragio nel Mediterraneo centrale ha provocato almeno 50 vittime, con un solo sopravvissuto recuperato a Malta.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Migranti, Sea Watch: Morti in 116 al largo della Libia, un solo sopravvisuto salvato da un tunisino; Naufragio al largo della Libia, morti più di 100 migranti; Tajani in Libia, al via i lavori per l'ampliamento dell'area commerciale del porto di Misurata.

Naufragio di migranti nel Mediterraneo, il superstite: Altre 50 persone scomparse in acquaIl sopravvissuto salvato da una nave e portato a Malta. L’ong Alarm phone segnala da giorni la sparizione dai radar di tre imbarcazioni partite dalla Tunisia. Ricerche dei naufraghi senza esito ... quotidiano.net

Migranti, naufragio nel Mediterraneo: almeno 50 mortiUn naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato decine di vittime. Le autorità hanno confermato che un solo sopravvissuto è stato tratto in salvo a Malta. lapresse.it

Ancora allarmi e paura per le vite dei migranti che tentano la traversata del Mediterraneo centrale per raggiungere l’Europa. Nelle ultime 24 ore sono 233 le persone segnalate in pericolo dal servizio civile Alarm Phone, che raccoglie e monitora le richieste di - facebook.com facebook