Michael Schumacher non è costretto a letto e guarda le gare | nuovi dettagli sulla salute dell'icona F1

Recenti aggiornamenti sulla salute di Michael Schumacher indicano che l’ex campione di Formula 1 non sarebbe costretto a letto e mantiene l’interesse per le gare. A più di dodici anni dal suo incidente sugli sci, emergono nuove indiscrezioni sul suo stato di salute, offrendo un quadro più chiaro sulla sua condizione attuale.

L’amico di Michael Schumacher svela chi può fargli visita oggi: “Non ci sono solo i nomi che conosciamo”L’amico di Michael Schumacher ha condiviso chi può visitarlo oggi, sottolineando che non sono solo le figure pubbliche a poterlo incontrare.

Viaggio a casa di Michael Schumacher: com'è fatta la villa del campione Ferrari

"Se corri al limite, e non vai oltre, credo vada bene. L’importante è godersi il momento." Michael Schumacher - facebook.com facebook