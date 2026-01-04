L'amico di Michael Schumacher svela chi può fargli visita oggi | Non ci sono solo i nomi che conosciamo

L’amico di Michael Schumacher ha condiviso chi può visitarlo oggi, sottolineando che non sono solo le figure pubbliche a poterlo incontrare. A più di dodici anni dall’incidente sugli sci, il campione vive in un contesto molto riservato, protetto da regole severe stabilite dalla famiglia. Questa privacy estrema riflette la volontà di tutelare la sua serenità e la sua vita privata, lontano da occhi indiscreti.

IL MISTERO DI MICHAEL SCHUMACHER: IL SILENZIO CHE AVVOLGE IL CAMPIONE

