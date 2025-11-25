Un amico di Michael Schumacher | Mi sento un po' a disagio a dirlo ma non credo che lo rivedremo

Dodici anni dopo l’incidente sugli sci, le parole di Richard Hopkins riaccendono i timori sulle condizioni di Michael Schumacher: la famiglia continua a proteggere con assoluta riservatezza la vita del campione, mentre solo pochi intimi possono incontrarlo nella sua casa in Svizzera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Dalla città di Busto Arsizio alle vette del mondo Il mio amico Michael Bolognini racconta la sua avventura: prima l’Islanda, dove ha portato lo stemma di Busto Arsizio, e poi l’Iran, attraversando montagne, deserti e il maestoso Monte Damavand. Ha portato a ter - facebook.com Vai su Facebook

Amico di Michael Schumacher “pensa che non vedremo più” la leggenda della F1 - Secondo un amico stretto del pilota, la leggenda della Formula 1 Michael Schumacher probabilmente non sarà mai più vista in pubblico. msn.com scrive

Michael Schumacher, drammatico annuncio poco fa: tifosi addolorati - Una notizia arrivata in queste ore, annuncio struggente che riguarda la leggenda della Formula Uno Michael Schumacher. Secondo diregiovani.it

Vettel: "Mi manca il mio amico Schumacher, ecco cosa ci siamo detti l'ultima volta" - Un rapporto nato quando il pilota ex Red Bull e Ferrari ancora correva nei kart e proseguito poi in ... Riporta gazzetta.it