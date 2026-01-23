Meteo Roma e Lazio | tempo stabile ma freddo al mattino

Le previsioni meteo per sabato 24 gennaio 2026 indicano tempo stabile su Roma e nel Lazio, con condizioni di cielo generalmente sereno. Tuttavia, le temperature saranno basse, soprattutto nelle prime ore del giorno. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature rigide mattutine, che potrebbero influire sulle attività quotidiane. La giornata si manterrà, comunque, senza particolari fenomeni meteorologici significativi nella regione.

Previsioni per sabato 24 gennaio 2026. ROMA – La giornata di sabato 24 gennaio 2026 sarà caratterizzata da condizioni di generale stabilità su Roma e sull’intera regione Lazio. Dopo una notte fredda, il tempo si manterrà asciutto, con cieli poco nuvolosi o parzialmente velati e ampie schiarite nel corso della giornata.?? Meteo Roma. Nella Capitale il risveglio sarà accompagnato da temperature rigide nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle zone periferiche. Con il passare delle ore il cielo si presenterà variabile, con lunghi tratti soleggiati e assenza di precipitazioni. Temperature minime: intorno ai 3°C. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Previsioni Meteo Roma e Lazio: tempo stabile ma freddoIl meteo a Roma e nel Lazio il 23 gennaio 2026 prevede condizioni di tempo stabile, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

Meteo: inizio settimana con tempo stabile ma freddo e neve a CapodannoL’inizio della settimana si presenta all’insegna del tempo stabile, seppur caratterizzato da temperature rigide.

