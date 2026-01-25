Messa in tv 25 gennaio 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Il 25 gennaio 2026 sarà possibile seguire la messa in televisione su Rai 1 e Canale 5. Di seguito, trovate gli orari, i dettagli sui canali e le modalità di streaming per seguire la diretta. Informazioni accurate su luogo, orario e programmazione sono utili per chi desidera partecipare o seguire l’evento in modo semplice e immediato.

, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 25 gennaio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 25 gennaio. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 25 gennaio 2026, alle ore 11 dalla Cattedrale di Molfetta.

