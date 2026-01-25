Forza Italia chiusa a Milano la 3 giorni per anniversario discesa in campo Berlusconi

A Milano si è conclusa la tre giorni organizzata da Forza Italia presso il teatro Manzoni, in occasione del 32° anniversario della discesa in campo di Silvio Berlusconi. L'evento ha riunito rappresentanti e sostenitori del partito per riflettere sui trentadue anni di attività politica e sull'attuale ruolo di Forza Italia nel panorama nazionale.

(Adnkronos) – Si è conclusa, al teatro Manzoni di Milano, la tre giorni organizzata da Forza Italia in occasione del 32esimo anniversario della 'discesa in campo' di Silvio Berlusconi. Un migliaio, circa, le persone intervenute all'appuntamento per ricordare il fondatore, ma soprattutto per guardare al futuro del partito, in vista delle prossime sfide elettorali. Dopo gli appuntamenti di Napoli e Roma, i vertici del partito si sono riuniti in quello che per Berlusconi è stato il 'teatro' di tante manifestazioni e che nel lontano 1978 salvò dalla chiusura, scongiurando il rischio che diventasse un supermercato.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

