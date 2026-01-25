Meloni | Stupore per le parole di Trump sui soldati Nato in Afghanistan non sono accettabili Serve rispetto

Il governo italiano ha espresso stupore per le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo al ruolo dei soldati NATO in Afghanistan, giudicate inaccettabili. È fondamentale mantenere un clima di rispetto e collaborazione tra gli alleati, riconoscendo l’importanza del contributo internazionale nelle operazioni di pace. La collaborazione tra gli Stati membri della NATO deve basarsi su dialogo e rispetto reciproco, elementi essenziali per affrontare insieme le sfide globali.

«Il Governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero “rimasti indietro” durante le operazioni in Afghanistan», lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La nota di Giorgia Meloni sulle parole di Trump «Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, la Nato ha attivato l’Articolo 5 per la prima e unica volta nella sua storia: un atto di solidarietà straordinario nei confronti degli Stati Uniti - prosegue la premier - In quell’imponente operazione contro chi alimentava il terrorismo, l’Italia rispose immediatamente insieme agli alleati, dispiegando migliaia di militari e assumendo la piena responsabilità del Regional Command West, una delle aree operative più rilevanti dell’intera missione internazionale». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

