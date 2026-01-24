Meloni | Stupore per le parole di Trump sui soldati Nato in Afghanistan non sono accettabili

Il governo italiano ha espresso stupore per le recenti dichiarazioni del Presidente Trump sui soldati della NATO in Afghanistan, ritenendo tali affermazioni inaccettabili. Le parole riferite alle operazioni militari e alla collaborazione tra gli alleati sollevano preoccupazioni sulla coesione e sull’impegno condiviso nel contesto internazionale. La posizione ufficiale sottolinea l’importanza di un dialogo rispettoso e di un impegno congiunto per la stabilità e la sicurezza globale.

«Il Governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero “rimasti indietro” durante le operazioni in Afghanistan», lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, la Nato ha attivato l’Articolo 5 per la prima e unica volta nella sua storia: un atto di solidarietà straordinario nei confronti degli Stati Uniti - prosegue la premier - In quell’imponente operazione contro chi alimentava il terrorismo, l’Italia rispose immediatamente insieme agli alleati, dispiegando migliaia di militari e assumendo la piena responsabilità del Regional Command West, una delle aree operative più rilevanti dell’intera missione internazionale». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Anche Starmer perde le staffe con Trump: "Sui soldati Nato in Afghanistan parole offensive del presidente Usa"Il primo ministro britannico Keir Starmer ha espresso forte disappunto riguardo alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sui soldati della NATO in Afghanistan.

Trump sminuisce le truppe Nato in Afghanistan, l'ira del principe Harry: «I soldati britannici meritano rispetto»Il principe Harry ha espresso disappunto per le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che hanno minimizzato il ruolo delle truppe Nato in Afghanistan.

