Mbappe manda in vantaggio i Blancos

Il Real Madrid si trova ora a due punti di distanza dal Barcellona, grazie a una recente vittoria in cui Mbappé ha segnato il gol decisivo. La partita, pubblicata su 101greatgoals, conferma il buon momento dei Blancos nella stagione e mantiene vivo l’equilibrio in classifica tra le due grandi squadre spagnole.

2026-01-24 23:56:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Real Madrid è ora a due punti di vantaggio dal Barcellona. Il Real Madrid è salito in testa alla Liga grazie alla doppietta di Kylian Mbappe nel secondo tempo che ha assicurato una combattuta vittoria per 2-0 in casa del Villarreal. Dopo aver battuto il Monaco 6-1 in Champions League a metà settimana, il Real Madrid si è scontrato con un’opposizione più ostinata all’Estadio de la Ceramica mentre cercava di scavalcare almeno temporaneamente il Barcellona. Le occasioni si sono rivelate preziose contro una squadra che ha iniziato la partita terza in classifica, ma Mbappe è stato cinico nel tirare a casa da distanza ravvicinata a due minuti dall’inizio del secondo tempo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Mbappe e Bellingham tra i gol mentre i dominanti Los Blancos estendono il vantaggio della LaLiga a sette punti

Real Madrid-Monaco: al Bernabeu Mbappé guida i blancos contro il suo passatoIl match tra Real Madrid e Monaco al Bernabeu vede Kylian Mbappé protagonista, affrontando la sua ex squadra.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La doppietta di Mbappe al Villarreal manda il Real Madrid in testa alla Liga.

Mbappé, che gol in Francia-Azerbaijan: difensori saltati come birilli! VIDEOSlalom speciale per Kylian Mbappé, che si è inventato così il gol del vantaggio in Francia-Azerbaijan. Semplicemente il fuoriclasse del Real Madrid ha dribblato tutti ... sport.sky.it

Conte sceglie l’affidabilità: Lang fuori dai titolari A San Siro non c’è spazio per esperimenti. Alla vigilia della supersfida con l’Inter, Antonio Conte manda un segnale chiaro: Noa Lang parte dalla panchina, nonostante l’assenza di David Neres. La prestazione o - facebook.com facebook