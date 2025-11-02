Mbappe e Bellingham tra i gol mentre i dominanti Los Blancos estendono il vantaggio della LaLiga a sette punti
2025-11-02 00:14:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Real Madrid ha ottenuto una vittoria completa per 4-0 sul Valencia estendendo il proprio vantaggio in testa alla Liga a sette punti. Kylian Mbappe ha segnato una doppietta, mentre anche Jude Bellingham e Alvaro Carreras hanno segnato mentre i Los Blancos si sono scatenati verso un’impressionante vittoria al Bernabeu. Il Valencia, che in un passato non così lontano è stato uno dei grandi battitori del calcio spagnolo, ha offerto ben poco in tutto; L’occasione più vicina arriva a pochi minuti dalla fine quando colpisce il palo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
