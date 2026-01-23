noah lyles punta al primato mondiale nei 300 al debutto stagionale tanti big di scena a boston

Sabato 24 gennaio a Boston si svolge il New Balance Indoor Grand Prix 2026, prima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour di atletica. Tra gli eventi in programma, l’attenzione è rivolta al debutto di Noah Lyles nei 300 metri, con l’obiettivo di raggiungere il primato mondiale. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi atleti di rilievo, offrendo un importante momento di confronto nel calendario indoor.

Sabato 24 gennaio si terrà a Boston il New Balance Indoor Grand Prix 2026, valevole come prima tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour di atletica. Comincia dunque nella capitale del Massachusetts il percorso di avvicinamento del massimo circuito internazionale al coperto verso i Mondiali, in programma a Torun (Polonia) dal 20 al 22 marzo. Il meeting di Boston accoglierà numerosi campioni iridati e olimpici, per un cast di alto livello che dovrebbe garantire grande spettacolo e magari anche qualche record. Riflettori puntati sulla gara maschile dei 300 metri, distanza spuria che vedrà il confronto diretto tra la stella statunitense Noah Lyles (pluricampione mondiale nei 200 e oro olimpico in carica sui 100), il caraibico Jereem Richards (campione iridato indoor dei 400 metri nel 2022) e gli altri americani Trayvon Bromell e Vernon Norwood. 🔗 Leggi su Oasport.it

