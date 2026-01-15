Mattia Furlani apre la stagione! Debutto a Parigi contro uno spauracchio definita la data

Mattia Furlani inaugura la stagione atletica domenica 25 gennaio all’AccorArena di Parigi, partecipando a una tappa del World Indoor Tour Silver. L’atleta italiano si prepara a confrontarsi con avversari di rilievo in un evento importante per il suo percorso, segnando l’inizio di una nuova fase competitiva. La gara rappresenta un’occasione chiave per valutare la forma e le prospettive della stagione in corso.

Mattia Furlani aprirà la propria stagione nella giornata di domenica 25 gennaio, quando sarà assoluto protagonista sulla pedana dell' AccorArena di Parigi in occasione di una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione del Mondo di salto in lungo si rimetterà in gioco nella capitale francese, dove inizierà il cammino che lo condurrà ai Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Il fuoriclasse laziale sarà chiamato a difendere il titolo iridato in sala e poi si proietterà sugli Europei all'aperto, previsti ad agosto in quel di Birmingham.

Il mondo di "Spiderman" Furlani, l'uomo dei record: la famiglia, Sinner e la staffetta come Lewis - Per Furlani, a 20 anni compiuti in febbraio, nelle cosiddette rassegne globali, tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, all’aperto e al coperto, è il sesto podio consecutivo in diciotto mesi. gazzetta.it

