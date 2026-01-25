Matteo Giunta, noto allenatore di calcio, ha pubblicato un messaggio su Instagram criticando duramente l’asilo, definendolo “un parcheggio”. La sua dichiarazione nasce da un episodio personale, legato alla salute della figlia, ricoverata con convulsioni. Giunta ha poi precisato che il suo commento non intendeva essere offensivo, e ha ringraziato le maestre che si sono dimostrate comprensive. La vicenda ha suscitato diverse reazioni sui social, evidenziando il ruolo delle emozioni nelle

Pesaro, 25 gennaio 2026 – Matteo Giunta, un papà nella bufera. Su Instagram ha definito “irresponsabili” e “pezzi di m.” i genitori che portano all’asilo i bimbi anche se malati. La moglie, Federica Pellegrini ( incinta del secondo figlio ) sottoscrive. E la coppia scatena le reazioni del web: “Ma dove vivete?” “Volgari” “Offensivi”. ecc.. Ecco cosa ha detto a mente più fredda, dopo che il caso era scoppiato. Matteo Giunta, cosa è successo? “È stata la reazione di un padre profondamente preoccupato per la propria figlia di due anni, ricoverata prima per convulsioni febbrili e poi per complicazioni respiratorie, stremato dal dover fare i conti con l’irresponsabilità di genitori che, incuranti degli altri, mandano all’asilo figli malati mettendo a rischio tutti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo Giunta: "Mia figlia ricoverata con le convulsioni, ecco perché dico che l'asilo non è un parcheggio. Le maestre mi ringraziano"

Daniela Gazzano che ha scritto un libro con il battito delle ciglia, «Mia figlia mi chiese perché non ero come le altre mamme: ho voluto spiegarle ciò che mi era successo»Daniela Gazzano, mamma da vent’anni, ha scritto un libro ispirato dal battito delle ciglia, condividendo la sua storia con sincerità.

Matteo Giunta contro i genitori che portano i figli con la febbre all'asilo: "Pezzi di m..."Matteo Giunta, marito della nuotatrice Federica Pellegrini, ha espresso pubblicamente il suo disappunto nei confronti dei genitori che portano i figli con la febbre all’asilo, definendoli irresponsabili.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Matteo Giunta, lo sfogo sui social: I genitori che mandano all’asilo figli febbricitanti sono degli irresponsabili; Federica Pellegrini e Matteo Giunta: Mia figlia Matilde ha sofferto di convulsioni. Per cose del genere non sai mai cosa fare; Federica Pellegrini, il marito Matteo Giunta contro i genitori che portano i figli a scuola con la febbre: il pediatra gli dà ragione; Federica Pellegrini e Matteo Giunta sulla seconda figlia in arrivo: Nascerà ad aprile, il nome l'ha scelto Matilde.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: «Mia figlia Matilde ha sofferto di convulsioni. Per cose del genere non sai mai cosa fare»Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono tra gli ospiti più attesi della nuova puntata di Verissimo, in onda oggi, domenica 18 gennaio su Canale 5. Nel salotto di Silvia Toffanin, i ... ilmattino.it

Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro i genitori che mandano figli a scuola con la febbre: Pezzi di me**aDurissimo sfogo social di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che si sono scagliati contro quei genitori che mandano i figli a scuola con la febbre. L’ex nuotatrice, infatti, in una stories su Instag ... tpi.it

«I bambini con la febbre all'asilo non si mandano. Perché non si mandano Perché naturalmente che cosa succede Che possono contagiare gli altri bambini». Matteo Bassetti non ci gira intorno e, dopo lo sfogo di Matteo Giunta sui social, rilancia il tema: è f - facebook.com facebook

Matteo Giunta e Fede Pellegrini, lo sfogo: “Irresponsabili pezzi di m... chi porta i bambini all’asilo con la febbre” x.com