Matteo Franzoso i genitori raccontano la tragedia a Verissimo

Oggi a Verissimo, i genitori di Matteo Franzoso raccontano la tragica scomparsa del giovane sciatore, avvenuta a settembre sulle piste di La Parva in Cile. Matteo, 25 anni, perse la vita a causa di una grave caduta durante un allenamento. L'intervista offre uno sguardo intimo sulla perdita e sul ricordo di un talento dello sci, nel rispetto della loro privacy e del dolore condiviso.

(Adnkronos) – A Verissimo oggi, domenica 25 gennaio, saranno ospiti i genitori di Matteo Franzoso, lo sciatore scomparso lo scorso settembre, a soli 25 anni, dopo una grave caduta in allenamento avvenuta sulle piste di La Parva in Cile. Matteo Franzoso, azzurro di sci, è morto lo scorso 15 settembre all'età di 25 anni per le conseguenze di una terribile caduta negli allenamenti sulla pista di La Parva, in Cile. Franzoso, che avrebbe compiuto 26 anni il 16 settembre, faceva parte del gruppo dei velocisti ed era nel pieno della carriera, arrivata ad risultati di rilievo internazionale da 5 anni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Chi è Giovanni Franzoni, l'azzurro che ha vinto la discesa a Kitzbühel: le lacrime per Matteo FranzosoGiovanni Franzoni, sciatore italiano, si è affermato nel mondo dello sci alpino con la vittoria sulla celebre pista di Kitzbühel.

Chi sono Marcello e Olga: i genitori di Matteo Franzoso, lo sciatore morto a 25 anniChi sono Marcello e Olga, i genitori di Matteo Franzoso: la loro storia familiare, il trasferimento e il dolore per la tragica perdita. donnaglamour.it

Matteo Franzoso, i genitori raccontano la tragedia a VerissimoMatteo Franzoso, azzurro di sci, è morto lo scorso 15 settembre all'età di 25 anni per le conseguenze di una terribile caduta negli allenamenti sulla pista di La Parva, in Cile. Franzoso, che avrebbe ... adnkronos.com

