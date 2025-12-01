Verissimo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez raccontano l’emozione di essere diventati genitori

“Siamo una bella squadra”. Così ha esordito a Verissimo Cecilia Rodriguez nella prima intervista di coppia insieme a Ignazio Moser dopo la nascita della loro primogenita, Clara Isabel. I due sono diventati genitori per la prima volta il 15 ottobre scorso, coronando così un sogno che inseguivano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

27 Baldini. One Direction · Story of My Life. Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser: “Vogliamo presto un altro bambino”. Ospiti a Verissimo, la coppia ha condiviso l’immensa gioia per l’arrivo della piccola Clara Isabel e non ha nascosto il desiderio di allargare p - facebook.com Vai su Facebook

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo: "Clarita non rimarrà figlia unica, tra un po' ci rimettiamo al lavoro" - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti di Silvia Toffanin domenica 30 novembre racconta le emozioni dell'essere diventati da poco genitori della piccola Clara Isabel ... Come scrive libero.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti a Verissimo, chi sono? Il racconto della gravidanza con fecondazione assistita e la nascita di Clara Isabel - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno condiviso la loro emozione per l’arrivo della loro prima figlia durante l’intervista a Verissimo. Scrive ilmessaggero.it

Cecilia Rodriguez pensa già al secondo figlio con Ignazio - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rivelano a Verissimo di pensare già al secondo figlio dopo la nascita di Clarita. Scrive msn.com

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sognano il secondo figlio: la rivelazione a sorpresa - La loro rivelazione emoziona il web. Secondo donnaglamour.it

"Rivivrei il parto mille volte": la gioia di Cecilia e Ignazio Moser - La coppia si commuove parlando del parto, ammette che la figlia ha aiutato a fare pace in famiglia e annuncia di voler allargare presto la famiglia. Riporta 105.net

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo: “La nostra vita è cambiata in meglio” - Scopri il racconto emozionante di Cecilia Rodriguez su Verisismo Cecilia, tra gioie e sfide della genitorialità. mondotv24.it scrive