Mascali il sindaco lancia l' appello a ripulire il paese | rispondono in pochi

Il sindaco di Mascali ha invitato i cittadini a partecipare alla pulizia del paese, ancora in fase di recupero dopo il passaggio del ciclone Harry. Nonostante l’acquisto di attrezzi come pale e scope, l’iniziativa ha coinvolto pochi volontari. L’appello rimane aperto a tutti coloro che desiderano contribuire al ripristino e al decoro di Fondachello e delle zone colpite.

In piazza dello Jonio a Fondachello, epicentro dei lavori di ripristino dopo la furia del ciclone Harry, pochi volontari hanno raccolto l'appello dell'amministrazione che ha acquistato pale e scope per dare vita a un'iniziativa collettiva. Solo i volontari dell'associazione di Protezione Civile.

