Castiglion Fiorentino morte 14 persone in pochi giorni e il sindaco lancia l’appello | Servono più nascite

A Castiglion Fiorentino, negli ultimi giorni sono decedute 14 persone, suscitando preoccupazioni nella comunità. Il sindaco Mario Agnelli ha espresso il suo cordoglio, sottolineando che non è stato lanciato un allarme sociale, ma ha voluto semplicemente mostrare vicinanza ai cittadini. In questo contesto, il primo cittadino ha anche sottolineato l’importanza di incentivare le nascite per il futuro del paese.

Il sindaco Mario Agnelli dichiara: “Non ho lanciato alcun allarme sociale, ho semplicemente manifestato il mio cordoglio” spiegando che il suo gesto rientra in un’abitudine consolidata di vicinanza alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Castiglion Fiorentino, morte 14 persone in pochi giorni e il sindaco lancia l’appello: “Servono più nascite” Leggi anche: Il sindaco di Castiglion Fiorentino: "14 morti in pochi giorni. Media anomala, ci sono più cause" Leggi anche: Castiglion Fiorentino, 14 morti in 9 giorni: la paura del sindaco, cosa sta succedendo? Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Castiglion Fiorentino, 14 morti in 10 giorni. Il sindaco: 'Aumento anomalo, dobbiamo capire'; Castiglion Fiorentino, 14 decessi in 10 giorni? Scoppia il caso politico: «Il sindaco ci ha fatto diventare il paese dei morti»; Mistero nel borgo di Castiglion Fiorentino: 14 morti in 10 giorni; Castiglion Fiorentino, il caso anomalo del paesino dove sono morte 14 persone in 10 giorni. Il sindaco: «Non è normale». Castiglion Fiorentino, 14 morti in 10 giorni. Il sindaco: "Aumento anomalo" - “Può essere che sia mera casualità, un periodo particolarmente sfortunato", ha detto il primo cittadino sottolineando però che intende ... tg24.sky.it

Il giallo di Castiglion Fiorentino: 14 morti in 10 giorni. “Peggio del Covid, difficile dare risposte sulle cause” - Il dato drammatico evidenziato dal sindaco Mario Agnelli non era mai stato registrato nemmeno durante la pandemia. lanazione.it

Castiglion Fiorentino, il caso anomalo del paesino dove sono morte 14 persone in 10 giorni. Il sindaco: «Non è normale» - Un inizio d'anno particolarmente difficile per Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, tanto da preoccupare il sindaco Mario Agnelli. msn.com

Castiglion Fiorentino e il boom di morti. Parla il sindaco: “Camere ardenti piene, non è normale” x.com

Castiglion Fiorentino, 14 morti in 10 giorni. Il sindaco: "Aumento anomalo" https://shorturl.at/nGsDA facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.