Manuel Feller rinasce e dà sollievo all’Austria nello slalom di Kitzbuehel Italia pallida comparsa

Manuel Feller torna alla vittoria nello slalom di Kitzbuehel, regalando all’Austria un risultato importante. Con questa affermazione, l’atleta conquista la sua settima vittoria in Coppa del Mondo, la prima nella celebre località austriaca. Dopo quasi due anni, Feller riaccende l’interesse per la disciplina, mentre l’Italia appare poco presente in questa occasione. Un risultato che segna un momento significativo nel circuito di slalom.

Esplode la festa a Kitzbuehel per il ritorno alla vittoria di Manuel Feller. L’austriaco conquista la sua settima vittoria in Coppa del Mondo, la prima di sempre nella località austriaca, tornando nuovamente sul gradino più alto del podio quasi due anni dopo l’ultimo successo. Una vittoria che mancava all’Austria a Kitzbuehel addirittura dal 2017 (vinse Marcel Hirscher), con Feller che al traguardo è scoppiato in lacrime per l’emozione di una gara che è sempre molto sentita per il suo fascino. L’austriaco ha rimontato tre posizioni rispetto alla prima manche, facendo la differenza soprattutto nella seconda parte del tracciato rispetto ai suoi principali avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

È tornato rodeo Manuel Feller, che successo nello slalom di casa davanti a Meillard e Strasser! Braathen nuovo pettorale rosso, Tommaso Sala 21°A distanza di quasi due anni dalla sfera di cristallo, Manuel Feller torna a trionfare in Coppa del Mondo e lo fa a pochi passi da casa sua. eurosport.it