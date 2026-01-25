LIVE Sci alpino Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA | Feller risorge e fa esplodere gli austriaci!

Segui in tempo reale lo sci alpino, Slalom di Kitzbühel 2026. Aggiorniamo costantemente i risultati e le azioni più importanti della gara, offrendo un quadro chiaro e preciso di quanto accade sulla pista. Resta con noi per non perdere nessuna novità e avere tutte le informazioni aggiornate sullo svolgimento dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.36 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo. 14.35 Tra pochi giorni si torna in pista sulla mitica Planai di Schladming: martedì 27 gennaio il gigante, mercoledì 28 lo slalom. Entrambe le gare saranno in notturna. 14.34 Pinheiro Braathen sfrutta l’uscita di McGrath ed è il nuovo pettorale rosso. La nuova classifica di slalom. 1 Lucas Pinheiro Braathen – Brasile – 401 punti 2 Clément Noel – Francia – 375 3 Atle Lie McGrath – Norvegia – 372 4 Timon Haugan – Norvegia – 359 5 Paco Rassat – Francia – 358 6 Loic Meillard – Svizzera – 312 7 Eduard Hallberg – Finlandia – 279 8 Henrik Kristoffersen – Norvegia – 273 9 Manuel Feller – Austria – 221 10 Armand Marchant – Belgio – 207 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

