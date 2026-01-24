Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Kitzbuehel 2026 | orari n di pettorale tv

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell'Italia nello slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con sei atleti. L'altoatesino inseguirà un risultato di rilievo quando mancano meno di due settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e soltanto un paio di altri slalom all'appello prima dei Giochi. L'azzurro scatterà con il pettorale numero 17: l'obiettivo è quello di risalire la china dopo qualche passaggio non brillantissimo, con la speranza di rientrare nel secondo sottogruppo di merito in vista dei Giochi. Al cancelletto di partenza si presenteranno anche Tommaso Sala (24), Tobias Kastlunger (39), Matteo Canins (53), Tommaso Saccardi (60) e Corrado Barbera (67).

