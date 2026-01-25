Maltempo non molla è allerta gialla

Il maltempo continua a interessare l’Italia, con un’allerta gialla ancora in vigore. Le correnti atlantiche e le precipitazioni persistenti caratterizzano le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni, mantenendo una situazione di instabilità diffusa su diverse regioni. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per fronteggiare le eventuali conseguenze di questa fase di maltempo.

9.30 Non c'è tregua: correnti atlantiche e precipitazioni protagoniste sull'Italia anche nei prossimi giorni. In arrivo tanta neve sulle "montagne Olimpiche". Allerta gialla in 12 Regioni. La causa del peggioramento del meteo è la presenza di una vasta area depressionaria tra le Isole Britanniche e l'Islanda che continua a inviare impulsi instabili verso l'Europa. Già in queste ore piogge battenti al Nord Est, con nevicate abbondanti sulle Dolomiti oltre i 600700 metri di quota, sui settori tirrenici e sulle due Isole Maggiori.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo rossa domani 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni

