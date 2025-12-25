Maltempo allerta meteo rossa giovedì 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni

Il maltempo colpisce l'Italia anche a Natale con temporali e nubifragi. Per giovedì 25 dicembre, la Protezione Civile ha valutato una allerta rossa e arancione su alcune zone dell'Emilia-Romagna per rischio piena dei fiumi e allerta gialla in cinque regioni.

