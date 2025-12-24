Maltempo allerta meteo rossa domani 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni
Il maltempo colpisce l'Italia anche a Natale con temporali e nubifragi. Per domani giovedì 25 dicembre, la Protezione Civile ha valutao una allerta rossa e arancione su alcune zone dell'Emilia-Romagna per rischio piena dei fiumi e allerta gialla in cinque regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
