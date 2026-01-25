Maltempo nel Reggino Ferro | Ora si apre la fase dello stato di emergenza nazionale

A causa del maltempo nel Reggino, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha annunciato l'apertura della fase di stato di emergenza nazionale. Questa decisione sottolinea l’attenzione del governo Meloni verso le zone colpite dal ciclone Harry, evidenziando l’impegno nel fronteggiare le conseguenze di eventi meteorologici estremi e nel supportare le comunità interessate.

“La presenza in Calabria del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci conferma ancora una volta l’attenzione e l’impegno concreto e costante del governo Meloni nei territori colpiti dal ciclone Harry”.Lo dichiara la sottosegretaria di Stato al ministero dell’Interno, Wanda Ferro, al.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Maltempo, Occhiuto fa il punto: "La Calabria chiederà lo stato di emergenza nazionale"Dopo le intense perturbazioni causate dal ciclone Harry, la Calabria ha subito ingenti danni a causa di forti venti, piogge e mareggiate.

Maltempo in Sicilia, Schifani in Prefettura a Messina: verso lo stato di emergenza nazionale, call con la premierIl presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha partecipato a una riunione con il governo e i rappresentanti delle regioni Calabria e Sardegna per discutere l’emergenza maltempo in Sicilia.

Maltempo Reggio Calabria, il sottosegretario Ferro sulla visita del ministro Musumeci: impegno concreto del Governo MeloniLa presenza in Calabria del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci conferma ancora una volta l’attenzione e l’impegno concreto e costante del Governo Meloni nei territori colpiti dal ciclon ... strettoweb.com

Maltempo, il ministro Musumeci in Calabria: «Siamo qui per assumere impegni»Il ministro per la Protezione civile si è recato nelle aree del Reggino maggiormente colpite dal ciclone Harry. «Siamo in trincea» ... corrieredellacalabria.it

Irto (Pd): “Per i danni del maltempo nel Reggino serve un intervento immediato” https://www.giornaledicalabria.it/irto-pd-per-i-danni-del-maltempo-nel-reggino-serve-un-intervento-immediato/ Nicola Irto Partito Democratico Calabria - facebook.com facebook

Maltempo in Calabria, nel reggino collassa un centinaio di metri di lungomare. Il Comune di Melito Porto Salvo invita alla prudenza: 'Non è ancora finita' #ANSA x.com