Le previsioni meteo per Napoli e la Campania indicano una breve tregua, seguita da un nuovo peggioramento in vista del Natale. Dopo giorni più stabili, il clima tornerà a essere instabile, con piogge e perturbazioni che interesseranno tutta la regione e il resto d’Italia, rendendo il periodo natalizio dinamico e imprevedibile.

Meteo Napoli e Campania, tregua breve poi nuovo peggioramento verso Natale

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, dopo qualche giorno più stabile e mite, il tempo tornerà a cambiare: la settimana di Natale si annuncia dinamica su tutta la Campania e sul resto d’Italia, tra piogge e nuove perturbazioni. Pronti a vivere un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo Napoli e Campania, ma sarà solo una pausa. . 🔗 Leggi su 2anews.it

