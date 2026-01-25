L’uscita con il furgone e la lettera d’addio all’altro figlio Le ultime ore dei genitori di Claudio Carlomagno

Il dramma di Anguillara Sabazia si è concluso con la tragica perdita di una vita umana, lasciando dietro di sé ricordi e domande senza risposta. La vicenda, che ha visto i genitori di Claudio Carlomagno affrontare le ultime ore, si è sviluppata in un contesto di grande dolore e sofferenza. Questo articolo ricostruisce gli eventi e il contesto di questa tragica vicenda, offrendo uno sguardo sobrio e rispettoso sui fatti.

La cronaca del femminicidio di Anguillara Sabazia si tinge di un ulteriore velo di oscurità con la tragica scoperta avvenuta nel tardo pomeriggio del 24 gennaio 2026. Mentre la comunità locale stava ancora cercando di elaborare l'orrore dell'uccisione di Federica Torzullo, ingegnere di 41 anni strappata alla vita con una violenza inaudita, una nuova notizia ha sconvolto l'opinione pubblica. I corpi senza vita di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo attualmente in stato di fermo per l'omicidio della moglie, sono stati rinvenuti all'interno della loro abitazione in via Tevere. Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, genitori di Claudio Carlomagno, si sono tolti la vita quindici giorni dopo la tragica perdita della nuora e l'arresto del figlio. Il 24 gennaio 2026, Anguillara Sabazia è stata scossa da eventi tragici che hanno coinvolto la famiglia di Carlomagno, in un contesto già segnato dalla perdita di Federica Torzullo. Pasquale Carlomagno e di Maria Messenio si sono suicidati nella loro villetta. Da giorni chiusi nel loro silenzio hanno visto la loro vita sgretolarsi man mano.

