L' Us Città di Fasano corsara a Nola | ci pensa Salzano con un gol per tempo

Da brindisireport.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Us Città di Fasano si impone sul Nola con un risultato di 2-1, grazie a Salzano, autore di un gol in ciascuna frazione. La partita, valida per la quarta giornata di ritorno del Girone H di Serie D, si è svolta al “Vittorio Papa” di Cardito. Con questa vittoria, la squadra consolidata la propria posizione in classifica, dimostrando attenzione e solidità in campo.

Con un goal per tempo di Salzano l'Us Città di Fasano supera anche il Nola, sconfitto per 1-2 al “Vittorio Papa” di Cardito nel match valido per la quarta giornata di ritorno della Serie D-Girone H. La gara si apre con un paio di colpi di testa dei padroni di casa, che non generano particolari.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Nola: svelato alla città il Progetto per Piazza d’Armi – Sabato a Nola la presentazione dei piani per il rifacimento del grande spazio aperto

Gol Dimarco, ci pensa l’esterno nerazzurro a sbloccare Parma Inter! Terzo sigillo stagionale per luiL’esterno dell’Inter Dimarco ha aperto le marcature nel match contro il Parma, segnando il suo terzo gol stagionale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Basta un rigore all'Us Città di Fasano per centrare la terza vittoria consecutiva; L’US Città di Pontedera annuncia l’ingaggio di Sanasi Sy: conosciamolo; Calcio, 3^ giornata di ritorno della Serie D-Girone H, nuovo impegno al Curlo per il Fasano, che ospita l’Heraclea; Il Vittorio Papa di Cardito ospita Nola-Fasano.

l us città diL'Us Città di Fasano cerca la terza vittoria consecutiva: match contro l'HeracleaSeconda gara di seguito tra le mura amiche del Vito Curlo: all'andata finì 0-1 per i biancazzurri, che cercano di insidiare il primato della Paganese nel girone H della Serie D ... brindisireport.it

Pontedera, scelto l'erede di Menichini: panchina a Simone BanchieriL'US Città di Pontedera comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Simone Banchieri. Classe 1974, ha alle spalle una lunga esperienza in Serie C. Tra le altre, ha ... tuttomercatoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.