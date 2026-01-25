L' Us Città di Fasano corsara a Nola | ci pensa Salzano con un gol per tempo
L’Us Città di Fasano si impone sul Nola con un risultato di 2-1, grazie a Salzano, autore di un gol in ciascuna frazione. La partita, valida per la quarta giornata di ritorno del Girone H di Serie D, si è svolta al “Vittorio Papa” di Cardito. Con questa vittoria, la squadra consolidata la propria posizione in classifica, dimostrando attenzione e solidità in campo.
Con un goal per tempo di Salzano l'Us Città di Fasano supera anche il Nola, sconfitto per 1-2 al “Vittorio Papa” di Cardito nel match valido per la quarta giornata di ritorno della Serie D-Girone H. La gara si apre con un paio di colpi di testa dei padroni di casa, che non generano particolari.🔗 Leggi su Brindisireport.it
