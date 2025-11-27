Nola | svelato alla città il Progetto per Piazza d’Armi – Sabato a Nola la presentazione dei piani per il rifacimento del grande spazio aperto

Nola – Uno specchio d’acqua e vari edifici destinati ad ospitare servizi per i cittadini: sono alcuni dei dettagli del progetto preparato dal Comune di Nola per il rifacimento completo di Piazza d’Armi, che saranno illustrati alla città nel corso di un convegno organizzato per divulgare i piani dell’Ente Locale sul futuro del grande spazio aperto. L’appuntamento è per sabato 29 novembre alle ore 17.00 nella sala della “Casa del Mutilato” in via G. Fonseca a Nola. Ad organizzare l’incontro, dal titolo “ Riqualificazione di Piazza d’Armi Passato Presente e Futuro, un sogno che diventa realtà? ” sono stati i responsabili del Movimento Piazza d’Armi, un gruppo di volontari che da 10 anni si è prefisso l’obiettivo di contribuire al rifacimento di quello che è destinato ad essere il biglietto da visita principale per chi arriva a Nola. 🔗 Leggi su Primacampania.it

