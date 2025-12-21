Ferrara, 21 dicembre 2025 – È mattina, sabato mattina. Ma non tanto presto, non è certo l’alba. Un campo di stoppie, in fondo una recinzione per i lavori in corso di colore arancione. Ancora un po’ più in là, la strada, i tralicci e le case. E poi loro: i lupi, nel video dell’agricoltore. Lupi a Ferrara: il video del branco I sette lupi in fila e la sentinella che fa la guardia. Di nuovo il telefonino mette a fuoco. Nel grigio della mattina trotterellano, calmi, sette lupi, più o meno in fila indiana, in ordine sparso i più giovani e gli anziani. Chiude la fila la sentinella, trotterella e si guarda attorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il video del branco di lupi vicino alle case a Ferrara: “Non hanno paura dell’uomo”

Leggi anche: Lupi, il video del branco vicino alle case a Ferrara. “E non avevano paura dell’uomo”

Leggi anche: Tromba marina terrorizza il Salernitano, alberi abbattuti vicino alle case: paura a Casal Velino e Ascea

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Un branco di lupi si avvicina a un'abitazione: il cane da guardia abbaia e il capobranco desiste [VIDEO]; Branco di lupi si avvicaina ad un'abitazione a Fossacesia, in provincia di Chieti, e punta il cane da guardia: la scena ripresa dalle telecamere; Branco di lupi a Capannuccia (video); Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video.

Lupi, il video del branco vicino alle case a Ferrara. "E non avevano paura dell’uomo" - “Questo è il loro territorio e qui cacciano: sono un pericolo per chi vive in questa zona” ... msn.com