Lupi il video del branco vicino alle case a Ferrara E non avevano paura dell’uomo

Ferrara, 21 dicembre 2025 – È mattina, sabato mattina. Ma non tanto presto, non è certo l'alba. Un campo di stoppie, in fondo una recinzione per i lavori in corso di colore arancione. Ancora un po' più in là, la strada, i tralicci e le case. E poi loro: i lupi, nel video dell'agricoltore. Lupi a Ferrara: il video del branco I sette lupi in fila e la sentinella che fa la guardia. Di nuovo il telefonino mette a fuoco. Nel grigio della mattina trotterellano, calmi, sette lupi, più o meno in fila indiana, in ordine sparso i più giovani e gli anziani. Chiude la fila la sentinella, trotterella e si guarda attorno.

