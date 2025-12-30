Natasha Stefanenko si è risposata con Luca Sabbioni | FOTO

Natasha Stefanenko ha recentemente celebrato il suo matrimonio con Luca Sabbioni, dopo circa 30 anni. L’evento si è svolto con rito ortodosso e in abito bianco, segnando una nuova fase nella loro vita di coppia. La cerimonia è stata condivisa da alcuni scatti pubblicati sui social, offrendo uno sguardo discreto e rispettoso su un momento importante per la coppia.

