Natasha Stefanenko si è risposata con Luca Sabbioni | FOTO

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natasha Stefanenko ha recentemente celebrato il suo matrimonio con Luca Sabbioni, dopo circa 30 anni. L’evento si è svolto con rito ortodosso e in abito bianco, segnando una nuova fase nella loro vita di coppia. La cerimonia è stata condivisa da alcuni scatti pubblicati sui social, offrendo uno sguardo discreto e rispettoso su un momento importante per la coppia.

In abito bianco e con rito ortodosso, Natasha Stefanenko, dopo 30 anni, ha risposato suo marito Luca. I due hanno una figlia di 25 anni, Sasha L'articolo Natasha Stefanenko si è risposata con Luca Sabbioni FOTO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

natasha stefanenko si 232 risposata con luca sabbioni foto

© Ildifforme.it - Natasha Stefanenko si è risposata con Luca Sabbioni | FOTO

Leggi anche: Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni sposi in Brasile, l’annuncio a Monica Setta a ‘Storie al bivio’

Leggi anche: Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sposano in Brasile per la seconda volta: «Sarà un matrimonio intimo, solo 20 invitati. I nostri genitori non ci saranno»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natasha Stefanenko, chi &#232; sua suocera Tania Durpetti - Nel mondo dei Vip le relazioni durature appartengono quasi del tutto al passato. dilei.it

Natasha Stefanenko, laureata e modella per caso: "Mamma temeva non avrei trovato marito" - Natasha Stefanenko &#232; nata in Russia, ma da tantissimi anni vive in Italia, nelle Marche, regione a cui ha anche dedicato un libro appena uscito per Cairo Editore, dal titolo "Dalle Marche con amore. gazzetta.it

Natasha Stefanenko, chi &#232;: l’infanzia nella città segreta e i concorsi di bellezza/ Poi l’arrivo in Italia - Natasha Stefanenko, attrice apprezzata nonché in passato anche modella, è nata nell’ex Unione Sovietica: un’infanzia sicuramente non comune la sua, che è cresciuta in una città fantasma della Russia ... ilsussidiario.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.