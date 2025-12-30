Natasha Stefanenko si è risposata con Luca Sabbioni | FOTO
Natasha Stefanenko ha recentemente celebrato il suo matrimonio con Luca Sabbioni, dopo circa 30 anni. L’evento si è svolto con rito ortodosso e in abito bianco, segnando una nuova fase nella loro vita di coppia. La cerimonia è stata condivisa da alcuni scatti pubblicati sui social, offrendo uno sguardo discreto e rispettoso su un momento importante per la coppia.
In abito bianco e con rito ortodosso, Natasha Stefanenko, dopo 30 anni, ha risposato suo marito Luca. I due hanno una figlia di 25 anni, Sasha L'articolo Natasha Stefanenko si è risposata con Luca Sabbioni FOTO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni sposi in Brasile, l’annuncio a Monica Setta a ‘Storie al bivio’
Leggi anche: Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sposano in Brasile per la seconda volta: «Sarà un matrimonio intimo, solo 20 invitati. I nostri genitori non ci saranno»
Natasha Stefanenko, chi è sua suocera Tania Durpetti - Nel mondo dei Vip le relazioni durature appartengono quasi del tutto al passato. dilei.it
Natasha Stefanenko, laureata e modella per caso: "Mamma temeva non avrei trovato marito" - Natasha Stefanenko è nata in Russia, ma da tantissimi anni vive in Italia, nelle Marche, regione a cui ha anche dedicato un libro appena uscito per Cairo Editore, dal titolo "Dalle Marche con amore. gazzetta.it
Natasha Stefanenko, chi è: l’infanzia nella città segreta e i concorsi di bellezza/ Poi l’arrivo in Italia - Natasha Stefanenko, attrice apprezzata nonché in passato anche modella, è nata nell’ex Unione Sovietica: un’infanzia sicuramente non comune la sua, che è cresciuta in una città fantasma della Russia ... ilsussidiario.net
Leggo. . Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno raccontato la loro storia d’amore, fatta di scelte meditate, spiritualità e di un legame che resiste da oltre trent’anni. Davanti alle telecamere, la coppia ha svelato un progetto speciale: tornare a dirsi “sì”, rinno - facebook.com facebook
Natasha Stefanenko e il significato di libertà. Allegro Ma Non Troppo, condotto da @BarbareschiLuca , è online su #RaiPlay! In onda tutte le domeniche alle 23.10 su #Rai3. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.