L'abito da sposa in pizzo di Natasha Stefanenko | nozze bis col marito Luca Sabbioni dopo 30 anni

Natasha Stefanenko ha scelto un abito da sposa in pizzo bianco per rinnovare le promesse di matrimonio con Luca Sabbioni, a distanza di 30 anni dal primo sì. L’evento rappresenta un momento speciale per la coppia, celebrato con semplicità e eleganza, mantenendo intatta la propria storia d’amore nel tempo.

Abito da sposa bianco in pizzo per Natasha Stefanenko, che ha rinnovato le promesse di matrimonio sposando nuovamente dopo 30 anni il marito Luca Sabbioni.

